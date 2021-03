Contagio, oggi 309 casi nel modenese. Ma i casi attivi scendono rapidamente

Risalgono i tamponi effettuati e risalgono di conseguenza i nuovi positivi giornalieri. Oggi il bollettino riporta 309 casi, a fronte di 3.369 tamponi: una percentuale in linea con la media e d inferiore ai picchi di inizio marzo. Dei nuovi casi 173 sono sintomatici, mentre fra i 136 asintomatici ben 108 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 7 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio; 2 sono risultati positivi al test pre-ricovero; per 19 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I contagi suddivisi per comune di residenza: Bomporto 2, Campogalliano 3, Carpi 29, Castelfranco E. 7, Castelnuovo R. 4, Castelvetro 5, Cavezzo 1, Concordia 2, Fanano 2, Finale Emilia 11, Fiorano M. 11, Formigine 4, Guiglia 2, Maranello 13, Marano 1, Medolla 3, Mirandola 2, Modena 125, Montefiorino 1, Montese 2, Nonantola 4, Pavullo 3, Pievepelago 1, Prignano 1, Ravarino 2, Riolunato 2, San Cesario S/P 6, San Felice S/P 3, San Possidonio 2, Sassuolo 11, Savignano S/P 4, Serramazzoni 2, Sestola 1, Soliera 3, Spilamberto 13, Vignola 10. Fuori provincia 11.

I decessi conteggiati oggi sono 6, per un totale di 1.546 vittime in un anno di pandemia. Sono deceduti un 90enne e un 60enne di Modena, una 87enne di Savignano sul Panaro, un 61enne di Castelfranco Emilia e un 75enne di Mirandola. Nel complesso l'età media delle vittime è in costante diminuzione, come d'altronde lo è anche quella dei contagi e dei ricoveri.

Stabili i ricoveri giornalieri, che nelle ultime ore sono stati 17, tre dei quali gravi. Scendono però i posti letto occupati nelle strutture ospedaliere della provincia di Modena che oggi sono 578, 96 dei quali per Terapia Intensiva o subintensiva.

Anche oggi sono numerose le guarigioni, ben 736. I casi attivi scendono dunque a 7.726.

A ieri sono state somministrate complessivamente 121.240 dosi di vaccino, di cui 78.985 prime dosi e 42.255 seconde dosi.