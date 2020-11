Frenano i contagi nel modenese, oggi 250 casi. Ricoveri stabili

Nelle ultime ore in provincia di Modena sono emersi solo 250 nuovi casi di positività a fronte di 1.782 tamponi. Una cifra pressoché dimezzata rispetto alla media degli ultimi giorni. I sintomatici sono 158, mentre gli asintomatici sono 92: fra questi ultimi 35 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 12 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, 4 sono stati diagnosticati attraverso test sierologici, per 41 casi è in corso la ricerca epidemiologica.

La diffusione dei contagi resta tuttavia sempre distribuita su molti comuni: Bastiglia 2, Bomporto 2, Campogalliano 5, Carpi 15, Castelfranco E. 13, Castelnuovo R. 10, Castelvetro 5, Concordia 2, Fanano 1, Finale Emilia 8, Fiorano M. 4, Formigine 11, Maranello 10, Medolla 1, Mirandola 4, Modena 37, Montefiorino 2, Montese 2, Nonantola 3, Novi 2, Palagano 1, Pavullo 22, Pievepelago 3, Prignano 1, Ravarino 1, Riolunato 4, San Cesario S/P 2, San Felice S/P 3, San Possidonio 2, Sassuolo 13, Savignano S/P 10, Serramazzoni 5, Sestola 6, Soliera 6, Spilamberto 5, Vignola 16. Fuori provincia 11.

I ricoveri giornalieri sono stabili: 15 nelle ultime ore. Nel complesso risultano ospedalizzate 556 persone, di cui 92 in Terapia Intensiva o subintensiva.

Le guarigioni sono state ben 421: ciò significa che i casi attivi (9.097) sono diminuiti, come non accadeva dall'inizio della seconda ondata.

Le notizie negative riguardano invece, come da troppo tempo, il fronte dei decessi. Anche oggi se ne registrano 13, sei donne e 7 uomini. Sono venuti a mancare una85enne, una 91enne, una 94enne, una 85enne e un 88enne di Modena, una 76enne di Campogalliano, una 88enne di Vignola, un 84enne di Pievepelago, un 65enne di San felice sul Panaro, un 72enne di Montefiorino, un 62enne di Pavullo, un 82enne di Castelnuovo Rangone e un 83enne di Formigine. I decessi sono così 735.