Contagio, 153 casi e 5 nuovi ricoveri oggi a Modena

In provincia di Modena oggi salgono a 153 i nuovi positivi al covid. Si mantiene sempre stabile la proporzione fra sintomatici e non: 79 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 28 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 1 con gli screening sierologici; 3 attraverso i test per le categorie più a rischio; 2 attraverso test pre-ricovero; per 40 casi è invece ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I nuovi casi per comune di residenza: Carpi 13, Castelfranco E. 1, Castelnuovo R. 4, Castelvetro 4, Cavezzo 1, Concordia 1, Fanano 3, Finale Emilia 1, Fiorano M. 6, Formigine 12, Maranello 6, Marano 3, Medolla 1, Mirandola 1, Modena 36, Montecreto 1, Montese 1, Nonantola 2, Palagano 1, Pavullo 2, San Cesario S/P 2, San Felice S/P 1, San Prospero 2, Sassuolo 15, Serramazzoni 4, Sestola 1, Soliera 5, Spilamberto 10, Vignola 10, Fuori provincia 3

Purtroppo sono stati registrati altri due decessi, dopo i 3 di ieri. Si tratta di un 74enne di San Felice sul Panaro e d una 95enne di Modena.

I ricoveri ospedalieri sono stati cinque. A stamattina i pazienti ricoverati erano 46, di cui 5 in Terapia Intensiva.

Si aggiungono 66 nuovi guariti, con i casi attivi che viaggiano verso quota 1.400. Ad oggi i guariti complessivi sono 71.471.

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.151.825 dosi di vaccino, di cui 554.212 prime dosi, 527.751 seconde dosi e 69.862 dosi aggiuntive (addizionali e booster).