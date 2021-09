Contagio, calano i casi attivi in provincia. Oggi 37 contagi

In provincia di Modena sono 37 i nuovi casi di positività al covid rilevati dai tamponi refertati nelle ultime 24 ore. Fra i nuovi casi 24 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 7 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 1 è stato individuato con screening sierologico; 5 sono stati individuati con il test per categoria.

La distribuzione odierna fra i comuni: Campogalliano 1, Carpi 12, Castelfranco E., Castelnuovo R. 1, Castelvetro 2, Concordia 2, Maranello 1, Modena 4, Montecreto, Montese 1, Novi 2, Pavullo 1, Sassuolo 1, Savignano S/P 2, Soliera 1, Spilamberto 2, Vignola 1, Zocca 1, Fuori provincia 2.

Si conta un solo ricovero ospedaliero, così come si registra un decesso: si tratta di una donna modenese di 104 anni.

Si contano poi ben 104 nuovi guariti, che fanno abbassare nuovamente il numero dei casi attivi, che sono circa 1.200. Ad oggi i guariti complessivi sono 68.536 a fronte di 71.489 contagi.

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.013.305 dosi, di cui 527.928 prime dosi e 485.235 seconde dosi.