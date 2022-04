Contagio, pochi tamponi e meno casi anche nel modenese

In provincia di Modena sono solo 315 i nuovi positivi al covid, un dato che deve tenere conto dei pochi tamponi eseguiti durante gli ultimi giorni festivi. Fra i nuovi casi solo 3 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; per 312 è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I comuni di residenza dei contagi odierni: Bomporto 5, Campogalliano 7, Camposanto 1, Carpi 29, Castelfranco E. 12, Castelnuovo R. 5, Castelvetro 3, Cavezzo 2, Concordia 2, Finale Emilia 17, Fiorano M. 10, Formigine 21, Frassinoro 2, Lama Mocogno 1, Maranello 7, Marano 1 , Medolla 1, Mirandola 4, Modena 82, Montese 1, Nonantola 8, Novi 3, Palagano 1, Pavullo 5, Pievepelago 1, Polinago 3, Prignano 1, Ravarino 2, Riolunato 1, San Cesario S/P 1, San Felice S/P 6, San Possidonio 2, San Prospero 1, Sassuolo 16, Savignano S/P 1, Serramazzoni 3, Sestola 3, Soliera 13, Spilamberto 5, Vignola 10, Zocca 6. Fuori provincia 10.

Si registrano purtroppo tre decessi inseriti nel bollettino regionale: una 91enne di Vignola, una 82enne e un 76enne di Castelfranco Emilia.

I ricoveri ospedalieri sono stati 11 nelle ultime 24 ore, Stabile intorno a quota 120 il totale dei pazienti ricoverati, solo la metà dei quali per conseguenze dirette del covid.