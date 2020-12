Covid, 363 nuovi contagi e 10 decessi nel modenese

Oggi salgono a 363 i nuovi casi di positività al Covid in provincia di Modena, in linea con l'aumento che si è osservato nelle ultime ore in tutta la regione. I sintomatici sono 256, gli asintomatici 107. Fra i secondi sono stati 51 quelli individuati in quanto contatti di casi già noti, 22 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, 2 sono stati diagnosticato attraverso test sierologici, per 32 casi è in corso la ricerca epidemiologica.

i comuni di residenza: Bastiglia 2, Bomporto 3, Campogalliano 1, Camposanto 6, Carpi 12, Castelfranco E. 21, Castelnuovo R. 8, Castelvetro 2, Cavezzo 9, Concordia 12, Finale Emilia 15, Fiorano M. 4, Formigine 4, Frassinoro 1, Lama Mocogno 1, Maranello 2, Marano 3, Medolla 4, Mirandola 16, Modena 117, Nonantola 7, Novi 1, Pavullo 5, Pievepelago 1, Polinago 1, Prignano 1, Ravarino 3, San Cesario S/P 6, San Felice S/P 4, San Possidonio 1, San Prospero 9, Sassuolo 10, Savignano S/P 3, Serramazzoni 5, Sestola 2, Soliera 11, Spilamberto 8, Vignola 25, Zocca 3. Fuori provincia 14.

I ricoveri nell'ultima giornata sono stati 18, di cui 2 in Terapia Intensiva/subintensiva. Non cambia sostanzialmente la situazione dei posti letto occupati.

Oggi i casi attivi restano di fatto invariati, a fronte di 371 guarigioni. Le persone che hanno superato la malattia sono 22.601, circa 6.000 quelle che presentano ancora l'infezione.

Sempre drammatico il dato dei decessi: nelle ultime ore sono venute a mancare altre 10 persone. Si tratta di un 88enne di Savignano, una 96enne e una 87enne di SOliera, un 81enne di Sassuolo, una 97enen di Mirandola, una 85enne di Carpi, un 80enne di Vignola e tre residenti di Modena: un 87enne, una 94enne e una 68enne. I decessi sono in totale 884.

