Schizzano in alto i nuovi casi di covid a Modena, oggi sono 515. Altri 17 i ricoveri

I reparti ospedalieri non sono saturi a livello dei mesi scorsi, ma il trend è in preoccupante crescita. tre i decessi, 191 le guarigioni

Salgono a ben 515 (contro i 379 di ieri) i nuovi positivi emersi oggi in provincia di Modena. Un dato che acuisce ulteriormente la crescita dei giorni precedenti e che instrada purtroppo anche il nostro territorio verso possibili ulteriori restrizioni, sul modello delle zone "arancione scuro". Un risultato, va sottolineato, che è legato anche ad un considerevole aumento dei tamponi: ieri ne sono stati eseguiti 3.740-

I sintomatici sono 383, mentre fra chi non presenta sintomi 80 positività sono state individuate in quanto contatti di casi già noti, 5 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio; 7 sono stati diagnosticati attraverso test sierologico, 2 sono risultati positivi al test pre-ricovero; per 38 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I comuni interessati: Bastiglia 3, Bomporto 11, Campogalliano 3, Carpi 51, Castelfranco E. 32, Castelnuovo R. 17, Castelvetro 8, Cavezzo 5, Concordia 1, Fanano 1, Finale Emilia 14, Fiorano M. 11, Formigine 21, Guiglia 11, Lama Mocogno 3, Maranello 12, Marano 8, Medolla 1, Mirandola 8, Modena 124, Montese 2, Nonantola 25, Novi 4, Pavullo 5, Prignano 2, Ravarino 5, San Cesario S/P 7, San Felice S/P 5, San Prospero 5, Sassuolo 38, Savignano S/P 9, Serramazzoni 2, Soliera 9, Spilamberto 11, Vignola 27, Zocca 1. Fuo ri provincia 13.

Si registrano purtroppo tre decessi, quello di un 83enne e di una 82enne di Modena e di una 85enne di Castelfranco Emilia. I decessi sono 1.401 da marzo dell'anno scorso ad oggi.

Non bene il fronte dei ricoveri, che nelle ultime ore sono stati 17. Si appesantisce di nuovo la situazione dei reparti covid, ma anche delle terapie intensive (301 posti, di cui 56 T.I.).

Si aggiungono 191 nuovi guariti: i casi attivi tornano su perare quota 5.000.

Nella giornata di ieri – 25 febbraio - i vaccinati complessivi sono stati 1.719. Ad oggi sono state somministrate complessivamente 56.852 dosi di vaccino, di cui 20.537 seconde dosi.