Contagi, 121 casi in provincia. Sono 4.700 i casi attivi

Scendono a 121 i nuovi tamponi positivi emersi nelle ultime 24 ore, a fronte però di un calo netto dei test effettuati, appena 894. Sono 86 le persone hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi, mentre fra i 35 asintomatici 21 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 2 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, per 12 casi è in corso la ricerca epidemiologica.

Questi i comuni interessati dai casi odierni: Bomporto 1, Carpi 10, Castelfranco E. 12, Castelnuovo R. 2, Castelvetro 4, Concordia 1, Fanano 1, Finale Emilia 3, Fiumalbo 2, Formigine 2, Frassinoro 1, Maranello 2, Mirandola 3, Modena 41, Montecreto 2, Nonantola 6, Novi 1, Pavullo 2, Riolunato 1, San Cesario S/P 1, San Felice S/P 2, San Possidonio 2, San Prospero 1, Sassuolo 3, Savignano S/P 2, Serramazzoni 1, Sestola 2, Soliera 3, Spilamberto 2, Vignola 2, Zocca 2. Fuori provincia 1.

I decessi sono stati 4: una 97enne di San Possidonio, un 81enne di Nonantola, un 83enne di Carpi e un 62enne di Modena. Il totale delle persone decedute sale a 1.151.

I ricoveri sono stati appena 5, per un totale di 352 persone ancora ospedalizzate, 68 delle quali in Terapia Intensiva/subintensiva.

Le guarigione riportate nel bollettino odierno sono 320: i casi attivi in provincia di Modena scendono a 4.767.

Nella giornata di ieri – 25 gennaio - i vaccinati complessivi sono stati 1618. Ad oggi sono state somministrate complessivamente 23730 dosi di vaccino, di cui 2990 seconde dosi.