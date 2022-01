Contagio, 2.618 casi oggi a Modena. Sono 33 gli ingressi in ospedale

Sono 2.618 i nuovi positivi al covid refertati nelle ultime 24 ore in provincia di Modena. na cifra ormai costante da alcune settimane. Così come costante resta la percentuale, bassa, dei sintomatici, che oggi sono 406 a fronte di 2.212 persone che non presentano alcun sintomo.

I casi per comune di residenza: Bastiglia 14, Bomporto 39, Campogalliano 30, Camposanto 14, Carpi 243, Castelfranco E. 101, Castelnuovo R. 54, Castelvetro 41, Cavezzo 24, Concordia 35, Fanano 5, Finale Emilia 82, Fiorano M. 74, Fiumalbo 1, Formigine 131, Frassinoro 1, Guiglia 11, Lama Mocogno 8, Maranello 44, Marano 19, Medolla 33, Mirandola 82, Modena 642, Montecreto 2, Montefiorino 3, Montese 7, Nonantola 56, Novi 48, Palagano 6, Pavullo 82, Pievepelago 2, Polinago 2, Prignano 11, Ravarino 17, Riolunato 2, San Cesario S/P 28, San Felice S/P 49, San Possidonio 7, San Prospero 19, Sassuolo 117, Savignano S/P 31, Serramazzoni 24, Sestola 4, Soliera 50, Spilamberto 66, Vignola 85, Zocca 5. Fuori provincia 167.

Purtroppo sono registrati nel bollettino regionale quattro decessi, tutti di persone residenti nel capoluogo: un 82enne, un 893nne, una 83enne e una 95enne.

I ricoveri ospedalieri sono stati 33 nelle ultime ore e il totale dei ricoverati supera i 350.

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.515.341 dosi di vaccino, di cui 590.512 prime dosi, 548.822 seconde dosi e 376.007 dosi aggiuntive (addizionali e booster).