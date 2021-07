Covid, in provincia di Modena 46 casi e un ricovero

In provincia di Modena somo 46 i nuovi positivi rilevati nella giornata odierna grazie ai tamponi. Fra di loro 26 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 10 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 1 attraverso test per categoria; per 9 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

Resta la diffusione piuttosto ampia su tutto il territorio provincial, come testimonia il numero di comuni coinvolti anche oggi: Campogalliano 1, Carpi 5, Castelfranco E. 6, Castelvetro 1, Cavezzo 1, Fiorano M. 3, Formigine 4, Guiglia 1, Maranello 1, Modena 6, Pavullo 3, Ravarino 1, Sassuolo 6, Serramazzoni 1, Soliera 1, Vignola 3. Fuori provincia 2.

Si conta oggi un nuovo ricovero, anche se le persone ospedalizzate restano molto poche. Non si registrano invece decessi.

Si aggiungono appena 2 nuovi guariti, con i casi attivi oltre quota 500.

Sono state somministrate complessivamente 746.555 dosi di vaccino, di cui 418.716 prime dosi e 327.839 seconde dosi.