Contagio, oggi crescono i positivi in provincia. 10 i decessi

Crescono ancora, seguendo un ritmo settimanale ormai assodato, i contagi in provincia di Modena. Oggi si registrano 411 nuovi casi di covid, a fronte di 3.546 tamponi effettuati ieri. Sono 252 hanno le persone che hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 119 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 7 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio; 1 è stato diagnosticato attraverso test sierologico, 2 sono risultati positivi al test pre-ricovero; per 30 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I casi per ciascun comune: Bastiglia 4, Bomporto 5, Carpi 35, Castelfranco E. 10, Castelnuovo R. 8, Castelvetro 9, Cavezzo 4, Concordia 1, Finale Emilia 22, Fiorano M. 10, Fiumalbo 3, Formigine 12, Guiglia 4, Lama Mocogno 3, Maranello 20, Marano 1, Medolla 7, Mirandola 3, Modena 84, Montefiorino 2, Montese 5, Nonantola 7, Palagano 3, Pavullo 14, Pievepelago 3, Polinago 1, Prignano 4, Ravarino 2, Riolunato 1, San Cesario S/P 2, San Felice S/P 6, San Possidonio 2, Sassuolo 48, Savignano S/P 7, Serramazzoni 9, Sestola 1, Soliera 10, Spilamberto 7, Vignola 19, Zocca 3. Fuori provincia 10.

Pesante oggi il conto dei decessi, che sono ben 10, per un totale di 1.556 vittima. Nelle ultime ore (o giorni, a seconda dei tempi di comunicazione dei referti) sono deceduti una 73enne di Montese, un 70enne di Bomporto, una 80enne di Campogalliano, un 94enne di Soliera e 6 persone residenti nel capoluogo: una 78enne, un 72enne, un 81enne, un 84enne, una 90enne e una 89enne.

Ieri sono tornati a salire i ricoveri ospedalieri, 22. Nel complesso cala però l'occupazione dei posti letto, con 564 pazienti ricoverati, 100 dei quali fra Terapia Intensiva e subintensiva.

Ancora alte le guarigioni: 569 per un totale di 46.991 guariti su 56.089 contagiati. I casi attivi scendono a 7.560.

A ieri sono state somministrate complessivamente 127.301 dosi di vaccino, di cui 82.402 prime dosi e 44.899 seconde dosi.