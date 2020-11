Contagio in calo. A Modena nessun ricovero nelle ultime ore

Dopo il calo repentino di ieri, anche oggi il numero dei nuovi positivi resta sensibilmente più basso che nelle settimane scorse in provincia di Modena, pur essendo anche aumentati i tamponi refertati. Su 2.288 test, infatti, si registrano 245 positivi. Fra di loro 205 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi, mentre fra i 40 asintomatici 17 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 1 è stato diagnosticato attraverso test sierologici, 1 è risultato positivo al test pre-ricovero, per 21 casi è in corso la ricerca epidemiologica.

Questi i comuni di residenza: Bastiglia 2, Campogalliano 1, Camposanto 1, Carpi 10, Castelfranco E. 7, Castelnuovo R. 7, Castelvetro 2, Concordia 1, Fanano, 2, Finale Emilia 8, Fiorano M. 8, Formigine 6, Guiglia 2, Lama Mocogno 1, Maranello, 6, Mirandola, 7, Modena 81, Montefiorino 1, Montese 1, Nonantola 5, Palagano 1, Pavullo 22, Pievepelago 1, Prignano 2, Ravarino, 2, Riolunato 3, San Cesario S/P 1, San Felice S/P 4, San Prospero 1, Sassuolo 18, Savignano S/P, 4, Serramazzoni 5, Sestola 7, Vignola 8. Fuori provincia 7.

Notizia importante sul fronte dei ricoveri: nelle ultime ore non se ne sono registrati affatto, come non accadeva da almeno tre mesi. Al netto delle dimissioni, sono quindi calati anche i pazeinti ospedalizzati, che in provincia sono 554, di cui 94 in Terapia Intensiva o subintensiva.

Ottimo risultato anche sul fronte delle guarigioni, che doppiano i nuovi contagi. Oggi sono 580, per un totale di 11.170. I casi attivi scendono così a 8.752.

Salgono invece a 742 i decessi, in virtù di 7 nuove morti. Si tratta di una 85enne e una 86enne di Modena, un 88enne di Castelnuovo Rangone, una 89enne di Pavullo, un 81enne di Fiorano e un 83enne di Formigine. A Campogalliano si registra invece il decesso di un 35enne.