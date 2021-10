Contagio, 23 casi a Modena. Le classi in quarantena salgono a 19

In provincia di Modena si contano oggi 23 nuovi positivi al covid. Fra questi 10 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 9 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 3 attraverso i test per

categoria; per 1 caso è ancora in corso l'indagine epidemiologica I sintomatici sono 10, gli asintomatici 13

I comuni interessati: Carpi 4, Castelfranco E. 4, Fanano 1, Formigine 1, Modena 4, Pavullo 1, Sassuolo 6, Vignola 1. Fuori provincia 1

Oggi si registrano due ricoveri ospedalieri, per un totale di 30 pazient ospedalizzati. Nessun decesso.

Si aggiungono 22 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 70.194 e i casi attivi sono appena sopra quota 500.

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.073.666 dosi, di cui 548.704 prime dosi e 515.454 seconde dosi e 9508 dosi aggiuntive (addizionali e booster).

Contagio nelle scuole

Dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 sono stati effettuati 4.579 tamponi molecolari su studenti e personale scolastico. Di questi, 284 sono risultati positivi. Si tratta di 258 studenti e 26 operatori scolastici.

Nella settimana dal 18 al 25 ottobre, le classi in cui i tamponi hanno rilevato la presenza di più di un caso sono 18. 19 le classi sottoposte a quarantena, di cui 2 nei servizi educativi 0-3, 3 nella scuola dell’infanzia, 13 nella scuola primaria, 1 nella scuola secondaria di primo grado.