Contagio, oggi ben 141 casi nel modenese. Ricoveri stabili

Altri tre ingressi in ospedale, risalgono i casi attivi. Contagio diffuso in molti comuni

In provincia di Modena il bollettino Ausl di oggi riporta un incremento sensibile dei nuovi casi, ben 141. Fra questi 111 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 22 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 2 sono stati individuati con il test per categoria; per 6 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

Molti i comuni coinvolti: Bastiglia 1, Bomporto 2, Campogalliano 1, Carpi 11, Castelfranco E. 12, Castelnuovo R. 2, Castelvetro 3, Cavezzo 2, Finale Emilia 3, Fiorano M. 2, Fiumalbo 4, Formigine 4, Maranello 4, Marano 1, Mirandola 3, Modena 36, Nonantola 3, Novi 1, Palagano 1, Ravarino 1, Riolunato 1, San Cesario S/P 2, San Felice S/P 5, San Possidonio 1, San Prospero 7, Sassuolo 9, Savignano S/P 1, Soliera 1, Spilamberto 4, Vignola 8. Fuori provincia 5.

Non si registrano decessi, mentre i ricoveri ospedalieri sono stati 3 nelle ultime 24 ore, in linea con la media di agosto.

Si aggiungono 77 nuovi guariti e i casi attivi risalgono verso quota 1.500. Ad oggi i guariti complessivi sono 65.816

A ieri sono state somministrate complessivamente 904.707 dosi di vaccino, di cui 498.642 prime dosi e 406.065 seconde dosi.