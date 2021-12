Contagio, 727 ulteriori positivi nel modenese. Altri 6 ricoveri

In provincia di Modena resta lato il numero di contagi: 727 sono i nuovi positivi emersi dai tamponi refertati nelle ultime 24 ore. Di questi 360 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 150 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 97 tramite screening sierologico; 2 attraverso i test per le categorie più a rischio e 4 tramite test pre-ricovero; per 114 casi è invece ancora in corso la ricerca epidemiologica.

Esenti oggi dal contagio appena 5 comuni modenesi. Questa la distribuzione dei casi: Bastiglia 5, Bomporto 11, Campogalliano 8, Camposanto 4, Carpi 72, Castelfranco E. 45, Castelnuovo R. 18, Castelvetro 5, Cavezzo 2, Concordia 2, Fanano 4, Finale Emilia 20, Fiorano M. 25, Formigine 48, Frassinoro 4, Guiglia 1, Lama Mocogno 8, Maranello 35, Marano 4, Medolla 6, Mirandola 26, Modena 177, Montefiorino 6, Montese 2, Nonantola 24, Novi 6, Pavullo 8, Polinago 2, Prignano 5, Ravarino 7, Riolunato 1, San Cesario S/P 7, San Felice S/P 7, San Possidonio 1, Sassuolo 44, Savignano S/P 12, Serramazzoni 10, Sestola 2, Soliera 6, Spilamberto 8, Vignola 13, Zocca 5, Fuori provincia 21.

Si registra purtroppo un altro decesso, quello di una donna di 87 anni residente nel capoluogo.

Sono 6 i nuovi ricoveri ospedalieri, tutti in reparti ordinari. A stamane risultavano 137 pazienti ricoverati.

Sono state somministrate complessivamente 1.303.372 dosi di vaccino, di cui 567.403 prime dosi e 534.967 seconde dosi e 201.002 dosi aggiuntive (addizionali e booster)