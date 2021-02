Covid, 497 contagi e 24 ricoveri oggi in provincia. Tanti casi nel distretto ceramico

Preoccupa in particolare l'aumento dei ricoveri. Anche oggi 6 decessi, per un totale di 1.407

Resta alto il numero di nuovi casi nel modenese. Oggi sono 497. in linea con la crescita sensibile che si è registrata ieri (515). Fra i nuovi positivi ben 357 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi, 72 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 4 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio; 8 sono stati diagnosticati attraverso test sierologico, 1 è risultato positivo al test pre-ricovero; per 55 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

Pochi i comuni esenti da casi. Spiccano per crescita quelli del distretto ceramico: Bomporto 4, Campogalliano 4, Camposanto 1, Carpi 21, Castelfranco E. 31, Castelnuovo R. 16, Castelvetro 14, Concordia 1, Finale Emilia 5, Fiorano M. 21, ormigine 40, uiglia 3, Lama Mocogno 5, Maranello 17, Marano 5, Medolla 2, Mirandola 4, Modena 112, Montese 1, Nonantola 12, Novi 6, Palagano 2, Pavullo 4, Pievepelago 1, Prignano 2, Polinago 1, Ravarino 6, San Cesario S/P 7, San Felice S/P 3, San Prospero 5, Sassuolo 69, Savignano S/P 18, Serramazzoni 2, Soliera 5, Spilamberto 9, Vignola 25, Zocca 1. Fuori provincia 12.

I decessi nelle ultime ore sono stati sei: una 94enne e una 91enne di Modena, una 94enne di San Cesario sul Panaro, una 92enne di Finale Emilia, una 89nne di Ravarino e una 76enne di Montefiorino. Il totale delle persone decedute sale a 1.407.

Sono stati ben 24 i nuovi ricoveri, tre dei quali in Terapia intensiva/subintensiva. Questo dato incomincia a diventare allarmante, dal momento che i livelli di posti letto occupati nelle strutture ospedaliere sta tornando sui livelli di un mese fa.

Le guarigioni sono riprese, ma il loro numero resta sempre inferiore a quello dei nuovi positivi, facendo salire i casi attivi e aumentando l'aggravio di lavoro per la Sanità Pubblica. Oggi si aggiungono 245 nuovi guariti, per un totale di 38.423 persone che hanno superato la malattia a fronte di 45.090 contagiati. I casi attivi sono circa 5.300.

Nella giornata di ieri, infine, i vaccinati complessivi sono stati 1.766. Ad oggi sono state somministrate complessivamente 58.754 dosi di vaccino, di cui 20.616 seconde dosi.