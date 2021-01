Contagio, appena 55 casi oggi a Modena. Vaccinazione completa per 4.500 persone

Sono solamente 55 i nuovi positivi al Covid-19 emersi fra i 1.690 tamponi eseguiti ieri. Una percentuale molto bassa e non abituale, che fa ben sperare per il prossimo futuro, anche alla luce del trend calante che comunque si evidenzia da ormai due settimane in modo più pronunciato.

Fra i nuovi casi sono 10 quelli asintomatici: 3 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 2 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, per 5 casi è in corso la ricerca epidemiologica.

Decisamente inferiore, di conseguenza, anche il numero dei comuni coinvolti: Carpi 3, Castelfranco E. 2, Castelnuovo R. 2, Castelvetro 1, Finale Emilia 1, Fiorano M. 2, Formigine 2, Maranello 4, Marano 3, Modena 19, Montese 1, Prignano 1, San Felice S/P 1, San Possidonio, San Prospero 1, Sassuolo 4, Savignano S/P 1, Soliera 2, Vignola 1, Zocca 1. Fuori provincia 3.

I decessi inseriti nel bollettino odierno sono 5: una 82enne di Prignano, una 94enne di Bomporto, una 68enne di Sassuolo, un 93enne di Castelvetro e un 86enne di Cavezzo. I decessi sono in totale 1.156.

Sono stati 11 i ricoveri nelle ultime ore, uno dei quali in Terapia Intensiva/subintensiva. I postiletto occupati nelle strutture ospedaliere della provincia scendono a 350, 62 dei quali per Terapia Intensiva/subintensiva.

Si aggiungono poi 381 nuovi guariti, per un totale di 32.025 persone che hanno superato l'infezione su 37.725 contagiate. I casi attivi scendono a 4.435.

Nella giornata di ieri – 26 gennaio - i vaccinati complessivi sono stati 1513. Ad oggi sono state somministrate complessivamente 25.243 dosi di vaccino, di cui 4.500 seconde dosi.