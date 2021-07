Contagio, 26 casi nel modenese. Un decesso a Carpi

In provincia di Modena oggi calano nuovamente a 26 i nuovi positivi al covid. Fra questi 21 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 4 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; per 1 caso è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I comuni coinvolti: Campogalliano 1, Carpi 1, Castelfranco E. 1, Castelnuovo R. 1, Finale Emilia 1, Fiorano M. 1, Formigine 2, Modena 17, Novi 1.

Si registra purtroppo un decesso inserito nel bollettino regionale, quello di un 86enne di Carpi: le vittime salgono così a 1.786 da inizio pandemia.

Oggi si registra un nuovo ricovero, in reparto ordinario. Sono 9 i pazienti ospedalizzati.

Si aggiungono 8 nuovi guariti: ad oggi i guariti complessivi sono 63.982 Al 26 luglio sono accertati 626 (erano 372 il 19 luglio, +68%) casi di persone con in corso l’infezione da Covid-19.

A ieri sono state somministrate complessivamente 752.844 dosi di vaccino, di cui 423.216 prime dosi e 329.628 seconde dosi.