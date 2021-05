Contagi, 48 oggi in provincia. Nessun decesso

In provincia di Modena salgono a 48 i nuovi positivi registrati oggi: circa il doppio di ieri, ma pur sempre su cifre ridotte. Fra i nuovi casi 35 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 10 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 1 è risultato positivo agli screening sulle categorie più a rischio; 2 sono risultati positivi al test pre-ricovero.

Questi i comuni interessati: Camposanto 1, Carpi 1, Castelfranco E. 4, Castelvetro 2, Formigine 6, Maranello 2, Mirandola 1, Modena 21, Pavullo 1, Sassuolo 1, Savignano S/P 1, Vignola 6, Zocca 1.

Fortunatamente anche oggi non si registrano decessi in provincia e sono solo 3 in tutta la regione. Sono invece due i ricoveri ospedalieri.

Si aggiungono 121 nuovi guariti: ad oggi i guariti complessivi sono 62.143 a fronte di 65.170 contagi.

A ieri sono state somministrate complessivamente 388.216 dosi di vaccino, di cui 258.724 prime dosi e 129.492 seconde dosi.