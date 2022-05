Contagio, ancora diversi ricoveri ospedalieri. Il calo è lento

In provincia di Modena si contano oggi 279 nuovi positivi al covid. Fra questi 68 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 2 sono stati individuati con il test pre ricovero; per 209 casi è invece ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I casi per comune: Bastiglia 1, Bomporto 7, Campogalliano 3, Camposanto 1, Carpi 30, Castelfranco E. 18, Castelnuovo R. 9, Castelvetro 7, Cavezzo 5, Finale Emilia 3, Fiorano M. 6, Fiumalbo 1, Formigine 11, Guiglia 2, Maranello 6, Marano 1, Medolla 4, Mirandola 10, Modena 75, Montefiorino 1, Montese 1, Nonantola 4, Novi 3, Pavullo 4, Pievepelago 1, Prignano 1, Ravarino 3, San Cesario S/P 4, San Felice S/P 1, San Prospero 2, Sassuolo 11, Savignano S/P 2, Serramazzoni 5, Soliera 8, Spilamberto 4, Vignola 6, Zocca 1, Fuori provincia 17

Si registra purtroppo un decesso inserito nel bollettino regionale, quello di un 88enne residente nel capoluogo.

I ricoveri nelle ultime ore sono stornati a crescere: 14 in totale. Il numero totale dei ricoverati è comunque in progressivo calo.