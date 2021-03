Contagi, dato stabile nel modenese. Ritornano a salire i ricoveri

In provincia di Modena i positivi al covid crescono si altri 405 casi, a fronte di 3.303 tamponi eseguiti ieri. Un dato in linea con la giornata precedente e con questa fase di lento appiattimento della curva del conagio. Fra i nuovi infetti 265 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 116 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 4 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio; 1 è stato diagnosticato attraverso test sierologico, 2 sono risultati positivi al test pre-ricovero; per 17 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I casi per comune di residenza: Bastiglia 1, Bomporto 6, Campogalliano 5, Camposanto 1, Carpi 23, Castelfranco E. 11, Castelnuovo R. 13, Castelvetro 6, Cavezzo 4, Concordia 2, Fanano 1, Finale Emilia 12, Fiorano M. 5, Formigine 28, Frassinoro 1, Maranello 10, Marano 4, Medolla 7, Mirandola 9, Modena 123, Montefiorino 1, Montese 3, Nonantola 3, Novi 7, Pavullo 12, Pievepelago 1, Prignano 1, Ravarino 2, San Cesario S/P 1, San Felice S/P 13, San Possidonio 1, Sassuolo 23, Savignano S/P 12, Serramazzoni 3, Sestola 5, Soliera 9, Spilamberto 12, Vignola 15, Zocca 8. Fuori provincia 1

Si registrano purtroppo 4 decessi inseriti nel bollettino regionale, per un totale di 1.560 vittime. I decessi odierni riguardano un 84enne di Zocca, una 80enne di Modena una 93enne di Carpi e una 83enne di Soliera.

In linea con il dato di ieri anche i ricoveri (21), che confermano uno sforzo ancora elevato per la sanità modenese. Salgono leggermente anche i posti letto occupati, che oggi sono 567, 102 dei quali per Terapia intensiva o subintensiva.

Sostanziale pareggio, oggi, tra nuovi contagi e guarigioni. Si aggiungono infatti 441 nuovi guariti, che portano i casi attivi in provincia a 7.520

A ieri sono state somministrate complessivamente 132.468 dosi di vaccino, di cui 85.629 prime dosi e 46.839 seconde dosi.