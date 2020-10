Boom di casi positivi oggi a Modena: 293 in più. Tre i decessi

Da questa settimana sono aumentate in modo considerevole le ambulanze che fanno la spola tra i comuni della provincia e gli ospedali di Modena: un dato che non si legge nei numeri dei bollettini Ausl, ma che sottolinea come il contagio stia riprendendo forza in maniera molto tangibile. Attualmente, infatti, sono 153 le persone ricoverate, 22 delle quali in Terapia Intensiva. Nelle ultime 24 ore sono state ricoverate 15 persone.

Accanto a questo, oggi assistiamo ad un incremento davvero notevole di positività, raddoppiate rispetto a ieri. Su 2041 tamponi eseguiti sono 293 i positivi, di cui 122 sintomatici.

Oltre a quelli che hanno eseguito il tampone proprio per la presenza di sintomi, altri 29 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 6 sono risultati positivi agliscreening sulle categorie più a rischio, 1 è risultato positivo al test pre-ricovero. Per 135 casi è in corso la ricerca epidemiologica.

I comuni di residenza sono: Bomporto 2, Campogalliano 1, Camposanto 2, Carpi 14, Castelfranco E. 13, Castelnuovo R. 12, Castelvetro 11, Cavezzo 3, Concordia 2, Finale Emilia 1, Fiorano M. 3, Formigine 9, Guiglia 2, Maranello 4, Marano 9, Mirandola 8, Modena 99, Nonantola 10, Novi 2, Pavullo 6, Pievepelago 1, Prignano 1, Ravarino 4, San Cesario S/P 4, San Prospero 1, Sassuolo 10, Savignano S/P 11, Soliera 2, Spilamberto 12, Vignola 19, Zocca 1. Fuori provincia 14.

Si aggiungono poi 19 nuovi guariti: alla data di oggi sono 4.479 le persone guarite. I casi attivi salgono a 1.825.

Purtroppo continua ad allungarsi anche l'elenco delle persone decedute, che oggi salgono a 509. Fra i tamponi refertati oggi ci sono quelli di due uomini deceduti a Modena, un 87enne e un 86enne, cui si aggiunge una 88enne deceduta oggi e residente sempre nel capoluogo.