Covid, appena 11 positivi nel modenese. Casi attivi sotto quota 500

Calano ad appena 11 i casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in provincia di Modena. Fra questi 7 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 2 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 1 è risultato positivo al test per le categorie più a rischio, per 1 è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

La distribuzione dei casi odierni fra i comuni: Concordia 1, Modena 4, Nonantola 3, Pavullo 1, Spilamberto 1. Fuori provincia 1.

I ricoveri sono stati 2, per un totale di una trentina di pazienti ospedalizzati tra il Policlinico e l'Ospedale di Carpi. Nessun decesso.

Si aggiungono 39 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 70.233. I casi attivi tornano sotto quota 500.

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.076.392 dosi di vaccino, di cui 548.932 prime dosi, 516.109 seconde dosi e 11.351 dosi aggiuntive (addizionali e booster).