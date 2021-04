Contagio, casi dimezzati rispetto a ieri. Casi attivi sotto quota 4.000

In provincia di Modena oggi si assiste ad un netto calo dei casi di covid rispetto a ieri (e alla media del periodo precedente): su 1.912 tamponi sono emersi 53 nuovi positivi. Sono 24 i sintomatici, mentre fra chi non presenta sintomi 18 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 2 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio; 2 sono stati diagnosticati attraverso test sierologici, 2 sono risultati positivi al test pre-ricovero; per 5 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I comuni interessati: Carpi 2, Castelfranco E. 1, Castelnuovo R. 1, Concordia 2, Finale Emilia 1, Fiorano M. 1, Formigine 4, Maranello 1, Mirandola 1, Modena 20, Montese 1, Nonantola 2, Novi 1, Pavullo 1, Prignano 1, San Prospero 1, Sassuolo 3, Soliera 1, Spilamberto 4, Vignola 2. Fuori provincia 2

Tuttavia si registrano 4 decessi, alcuni risalenti ai giorni scorsi: un 55enne di Sassuolo, un 76enne di Fiorano, un 83enne di Lama Mocogno e una 93enne di Montese. Il totale dei decessi sale a 1.723.

Soltanto due i ricoveri ospedalieri nelle ultime 24 ore, con il totale dei pazienti ospedalizzati che scende a 244, 56 dei quali in Terapia intensiva o subintensiva.

Sono 229 i nuovi guariti, cifra che fa scendere a 3.974 i casi attivi.

A ieri, infine, sono state somministrate complessivamente 244.176 dosi di vaccino, di cui 162.837 prime dosi e 81.339 seconde dosi.