Contagio, oggi picco sopra quota 1.200 nel modenese

In provincia di Modena sale considerevolmente il numero dei contagi giornalieri da covid: oggi si sono registrati ben 1203 nuovi positivi. Fra questi 99 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 1 è stato

individuato tramite test per le categorie più a rischio; 2 tramite test pre-ricovero; per 1101 casi è invece ancora in corso la ricerca epidemiologica. Il dato elevato di oggi si deve più che altro a fluttuazioni dei tempi di refertazione e non deve quindi allarmare.

I casi per comune di residenza: Bastiglia 10, Bomporto 13, Campogalliano 19, Camposanto 5, Carpi 110, Castelfranco E. 63, Castelnuovo R. 24, Castelvetro 19, Cavezzo 12, Concordia 10, Fanano 7, Finale Emilia 26, Fiorano M. 24, Fiumalbo 1, Formigine 50, Frassinoro 1, Guiglia 1, Lama Mocogno 9, Maranello 22, Marano 14, Medolla 15, Mirandola 35, Modena 284, Montefiorino 10, Montese 2, Nonantola 38, Novi 14, Palagano 7, Pavullo 26, Pievepelago 3, Polinago 5, Prignano 11, Ravarino 9, Riolunato 2, San Cesario S/P 10, San Felice S/P 18, San Possidonio 11, San Prospero 15, Sassuolo 64, Savignano S/P 15, Serramazzoni 12, Sestola 1, Soliera 33, Spilamberto 13, Vignola 49, Zocca 11. Fuori provincia 50.

E’ stato registrato un decesso inserito nel bollettino regionale, quello di un 84enne residente a Cavezzo.

Tuttavia, anche i ricoveri sono cresciuti nelle ultime ore: sono stati 20 i pazienti ospedalizzati in un giorno, due dei quali direttamente in Terapia intensiva/subintensiva.