Covid, solo 60 contagi accertati oggi a Modena. I ricoveri sono 15

In provincia di Modena, come in tutta la regione, si assiste oggi ad un brusco calo dei nuovi casi di coronavirus. In attesa di capire il trend dei prossimi giorni - in un periodo di festività caratterizzato da molte variabili - il bollettino di oggi riporta su 60 nuovi positivi, di cui 39 sintomatici. Per i 21 asintomatici casi è in corso la ricerca epidemiologica. In totale sono stati eseguiti solo 416 tamponi.

In molti comuni non si sono registrati casi: Bomporto 1, Campogalliano 2, Carpi 7, Castelfranco E. 2, Castelvetro 1, Cavezzo 1, Fanano 1, Finale Emilia 3, Formigine 8, Maranello 1, Medolla 1, Mirandola 2, Modena 9, Novi 2, San Possidonio 1, Sassuolo 2, Soliera 3. Ben 13 sono di fuori provincia.

Costante invece il numero dei ricoveri giornalieri, che è stato di 15 pazienti, 6 dei quali in Terapia Intensiva/subintensiva. Il numero dei ricoverati è purtroppo tornato a superare quota 400, una settantina dei quali più gravi.

I decessi sono stati cinque: una 82enne e una 77enne di Modena, un 74enne di Cavezzo, un 82 enne di Mirandola e un 86enne di Carpi. Le vittime sono così 905 da inizio pandemia.

Basso anche il dato delle guarigioni, 83. Ad oggi i guariti complessivi sono 22.982 su 30.221 contagiati da febbraio ad oggi. I casi attivi sono circa 6.200.