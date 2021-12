Contagio, 584 nuovi casi a Modena. In quarantena prima della vacanze 52 classi

In provincia di Modena sono 584 i nuovi cittadini positivi al covid, 214 dei quali hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 28 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 30 tramite screening sierologico; 3 attraverso i test per le categorie più a rischio e 1 tramite test pre-ricovero; per 308 casi è invece ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I casi per comune di residenza: Bastiglia 3, Bomporto 10, Campogalliano 10, Camposanto 10, Carpi 68, Castelfranco E. 23, Castelnuovo R. 3, Castelvetro 1, Cavezzo 7, Concordia 7, Fanano 10, Finale Emilia 28, Fiorano M. 3, Formigine 15, Frassinoro 3, Lama Mocogno 4, Maranello 4, Medolla 11, Mirandola 42, Modena 184, Montefiorino 3, Nonantola 9, Novi 2, Pavullo 5, Prignano 1, Ravarino 5, Riolunato 2, San Cesario S/P 2, San Felice S/P 20, San Possidonio 5, San Prospero 8, Sassuolo 13, Serramazzoni 2, Sestola 6, Soliera 20, Spilamberto 1, Vignola 2. Fuori provincia 32.

Purtroppo è registrato un decesso, quello di una donna di 98 anni residente a Carpi.

Sono stati 8 i ricoveri ospedalieri delle ultime 24 ore: a ieri i pazienti ricoverati ierano 138 in provincia.

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.311.887 dosi di vaccino, di cui 568.760 prime dosi, 535.445 seconde dosi e 207.682 dosi aggiuntive (addizionali e booster).

Contagio scolastico

Dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 sono stati effettuati 27.157 tamponi molecolari su studenti e personale scolastico. Di questi, 2.436 sono risultati positivi. Si tratta di 2.170 studenti e 266 operatori scolastici.

Dal 13 al 20 dicembre, le classi in cui i tamponi hanno rilevato la presenza di più di un caso sono 106. 52 le classi sottoposte a quarantena, di cui 3 nei servizi educativi 0-3, 11 nella scuola dell’infanzia, 25 nella scuola primaria, 9 nella scuola secondaria di primo grado, 4 nella scuola secondaria di secondo grado.