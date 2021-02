Modena, oggi 402 contagi e 5 decessi. Quasi 5.500 casi attivi

Da evidenziare anche come da giorni non crescano non crescano le persone vaccinate con la seconda dose

In provincia di Modena calano leggermente i contagi dopo i picchi dei due giorni passati: oggi i nuovi positivi sono 402, 238 dei quali hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi. Fra gli asintomatici 71 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 34 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio; 2 sono stati diagnosticati attraverso test sierologico, 1 è risultato positivo al test pre-ricovero; per 56 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

Esenti dal contagio oggi solo 7 comuni modenesi, tutti in Appennino. Questa la distribuzione: Bastiglia 2, Bomporto 11, Campogalliano 5, Camposanto 1, Carpi 29, Castelfranco E. 22, Castelnuovo R. 10, Castelvetro 12, Cavezzo 4, Concordia 2, Finale Emilia 1, Fiorano M. 15, Formigine 31, Guiglia 4, Maranello 7, Marano 4, Medolla 2, Mirandola 2, Modena 110, Montese 1, Nonantola 19, Novi 4, Pavullo 4, Prignano 3, Polinago 1, Ravarino 1, San Cesario S/P 3, San Felice S/P 2, San Possidonio 1, San Prospero 1, Sassuolo 26, Savignano S/P 6, Serramazzoni 6, Sestola 1, Soliera 4, Spilamberto 11, Vignola 23, Zocca 1. Fuori provincia 10.

Si registrano purtroppo altri 5 decessi: due donne 91enni di Modena, un 70enne di Castelfranco Emilia, una 94enne e una 73enne di Sassuolo. Salgono a 1.412 i decessi accertati in provincia.

I ricoveri sono fortunatamente scensi rispetto alle giornate scorse: 9 persone sono state ospedalizzate, una delle quali in Terapia Intensiva/subintensiva. Stabili i ricoveri totali, poco più di 300.

Le guarigioni accertate nelle ultime ore sono 193: i casi attivi salgono quindi a poco meno di 5.500.

Nella giornata di ieri – 27 febbraio - i vaccinati complessivi sono stati 1.141. Ad oggi sono state somministrate complessivamente 59.928 dosi di vaccino, di cui 20.669 seconde dosi.