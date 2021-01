Contagi, leggero incremento dei casi in provincia. 11 i decessi

Dopo la giornata di ieri con un dato molto basso (55), oggi tornano a salire sia in assoluto che in percentuale i nuovi contagi in provincia di Modena. A fronte di 2.525 tamponi eseguiti, sono emersi 169 nuovi positivi, di cui 108 sintomatici. Fra gli altri, 45 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 6 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, per 10 casi è in corso la ricerca epidemiologica.

I comuni interessati: Bomporto 3, Camposanto 2, Carpi 16, Castelfranco E. 17, Castelnuovo R. 3, Castelvetro 7, Cavezzo 2, Fanano 1, Finale Emilia 3, Fiorano M. 5, Fiumalbo 1, Formigine 8, Maranello 4, Marano 1, Medolla 2, Mirandola 2, Modena 38, Montecreto 1, Novi 1, Palagano 2, Pavullo 6, Pievepelago 1, Polinago 3, San Felice S/P 2, San Possidonio 1, San Prospero 1, Sassuolo 7, Serramazzoni 2, Sestola 2, Soliera 6, Spilamberto 5, Vignola 6. Fuori provincia 8.

Si registrano purtroppo 11 decessi, per un totale di 1.167 vittime accertate. Nelle ultime ore sono stati inseriti nel bollettino i decessi di una 85enne di Castelvetro, un 74enne di Castelfranco, un 74enne di Frassinoro, un 84enne di Formigine, una 89enne di Nonantola, un 68enne di Zocca, una 76enne di Vignola, una 85enne di San Cesario, una 89enne di Cavezzo, una 97enne di Savignano e una 86enne di Modena.

I ricoveri ospedalieri per covid sono stati 10 nelle ultime 24 ore, due dei quali in Terapia Intensiva/subintensiva. Scendono ancora i posti letto occupati, che sono 334 nelle varie strutture della provincia, 62 dei quali in condizioni più gravi.

Rallentano oggi le guarigioni, con 145 nuovi guariti. Dopo molti giorni tornano quindi a risalire, seppur di pochissimo, i casi attivi, che si attestano a 4.449.

Nella giornata di ieri – 27 gennaio - i vaccinati complessivi sono stati 788. Ad oggi sono state somministrate complessivamente 25.243 dosi di vaccino, di cui 5.285 seconde dosi.