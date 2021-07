Contagio, altri 40 positivi nel modenese. Crescono i casi attivi

Oggi in provincia di Modena si contano 40 nuovi positivi al covid, in linea con la media dell'ultima settimana. Fra i nuovi casi 34 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 4 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 1 tramite test per categoria; per 1 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica

La distribuzione fra i comuni è la seguente: Carpi 7, Castelfranco E. 1, Fiorano M. 2, Formigine 6, Mirandola 1, Modena 12, Pavullo 2, Sassuolo 5, Serramazzoni 1, Soliera 2. Fuori provincia 1.

Anche oggi si conta un nuovo ricovero, ma i numeri restano molto coentenuti, intorno alla decina di pazienti ospedalizzati. Non si contano invece decessi.

Si aggiungono 19 nuovi guariti, con i casi attivi che salgono verso quota 650.

Sono state somministrate complessivamente 760.013 dosi di vaccino, di cui 427.811 prime dosi e 332.202 seconde dosi.