Covid. Contagi in calo nel modenese, ricoveri stabili

In provincia di Modena si contano oggi 418 nuovi positivi al coronavirus- Aumentano in proporzione i sintomatici, che sono sono 126; 8 casi sono stati individuati attraverso l'attività di contact tracing; per 284 è ancora in corso l'indagine epidemiologica.

I casi per comune di residenza: Bastiglia 3, Bomporto 11, Campogalliano 9, Camposanto 4, Carpi 44, Castelfranco E. 17, Castelnuovo R. 6, Castelvetro 6, Cavezzo 6, Concordia 4, Finale Emilia 10, Fiorano M. 9, Formigine 26, Frassinoro 1, Maranello 8, Marano 4, Medolla 7, Mirandola 12, Modena 111, Montese 3, Nonantola 11, Novi 2, Palagano 1, Pavullo 13, Pievepelago 1, Prignano 4, Ravarino 6, San Cesario S/P 1, San Felice S/P 6, San Possidonio 2, San Prospero 5, Sassuolo 24, Savignano S/P 4, Serramazzoni 6, Soliera 10, Spilamberto 2, Vignola 8, Zocca 3. Fuori provincia 8.

Non si sono registrati fortunatamenti decessi nelle ultime ore, mentre i ricoveri ospedalieri sono stati 9, uno dei quali in Terapia Intensiva.

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.641.948 dosi di vaccino, di cui 597.463 prime dosi, 566.844 seconde dosi, 476.406 dosi aggiuntive (addizionali e booster) e 1235 quarte dosi.