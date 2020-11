Covid a Modena: scendono rispetto a ieri i nuovi casi. Ancora 11 i decessi

In provincia di Modena, su 364 nuovi positivi, 223 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi, 54 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 10 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, 4 sono stati diagnosticati attraverso test sierologici, per 73 casi è in corso la ricerca epidemiologica.

Dei 364 i sintomatici sono 223, gli asintomatici 141.

Questi i nuovi casi per ciascun comune: Bastiglia 2, Bomporto 6, Campogalliano 4, Camposanto 4, Carpi 20, Castelfranco E. 23, Castelnuovo R. 13, Castelvetro 8, Cavezzo 6, Concordia 4, Finale Emilia 10, Fiorano M. 9, Fiumalbo 2, Formigine 15, Frassinoro 1, Guiglia 1, Lama Mocogno 3, Maranello 11, Marano 1, Mirandola 14, Modena 101, Montecreto 1, Montese 2, Nonantola 11, Novi 1, Pavullo 14, Pievepelago 2, Ravarino 6, San Cesario S/P 6, San Felice S/P 3, San Prospero 1, Sassuolo 14, Savignano S/P 4, Serramazzoni 6, Sestola 3, Soliera 3, Spilamberto 4, Vignola 15, Zocca 1. Fuori provincia 9.

Altra giornata dura sul fronte dei decessi, con altre 11 vittime. Si tratta di tre carpigiani, una 94enne, un 86enne e un 49enne. Tre modenesi, un signore di 88 anni, uno di 67 anni e una donna di 90 anni, Un 84enne di Soliera, un 86enne di San Felice, una signora di 95 anni di Camposanto, un 89 enne di Lama Mocogno e una 83 enne di Concordia.

Si aggiungono anche 508 nuovi guariti e a oggi i guariti complessivi sono 12.153.