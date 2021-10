Covid, oggi 68 casi. La circolazione virale si impenna nella fascia 6-10 anni

In provincia di Modena oggi sono emersi 68 nuovi positivi al coronavirus. Sull'aumento odierno pesano i tamponi effettuati presso le scuole carpigiane centro di due focolai. Più in generale, tuttavia, il monitoraggio evidenzia una risalita della circolazione virale nel corso dell'ultima settimana, seppur rimanendo su numeri assoluti più che contenuti. Negli ultimi sette giorni, infatti, l'incidenza di nuovi casi è salita a 43 su 100mila abitanti (il doppio della settimana precedente), così come il tasso di tamponi positivi è salito dall'1,2 all'1,9%.

A trascinare in alto la curva è un particolare segmento di popolazione, vale a dire quello dei bambini fra i 6 e i 10 anni. Si tratta di soggetti che non possono accedere al vaccino e che hanno costanti occasioni di socialità a a scuola: questa dinamica dunque non sorprende, anzi, era del tutto attesa dal mondo scientifico e sanitario. Non a caso, inoltre, delle 19 classi scolastiche attualmente in quarantena, ben 13 sono di scuole primarie.

Tornando ai casi odierni, sui 68 totali 43 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 19 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; per 6 casi è invece ancora in corso la ricerca epidemiologica.

Questi i comuni di residenza: Campogalliano 1, Carpi 33, Castelfranco E. 1, Castelvetro 1, Concordia 1, Fanano 1, Fiorano M. 1, Formigine 8, Modena 5, Palagano 2, San Felice S/P 1, Sassuolo 2, Savignano S/P 3, Serramazzoni 6, Sestola 1, Soliera 1.

Si conta un solo ricovero ospedaliero, per un totale di 23 pazienti ricoverati. Fra questi, 4 si trovano in Terapia Intensiva, 3 in subintensiva e due sono invece stati ricoverati per ragioni differenti dall'infezione da covid-19.

Si aggiungono 11 nuovi guariti, con i casi attivi che risalgono oltre quota 500. Ad oggi i guariti complessivi sono 70244.

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.079.209 dosi di vaccino, di cui 549.117 prime dosi, 516.687 seconde dosi e 13.405 dosi aggiuntive (addizionali e booster). La copertura vaccinale completa ha raggiunto l'82,5% della popolazione modenese over 12.