Contagio, 32 casi nel modenese. Nelle scuole dieci classi in quarantena

In provincia di Modena sono 32 i nuovi positivi al covid. Fra di loro 9 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 7 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 2 sono stati individuati con il test per ricovero; per 4 casi è ancora in corso l'indagine epidemiologica.

I casi per comune: Campogalliano 1, Carpi 1, Castelfranco E. 1, Castelnuovo R. 2, Finale Emilia 2, Fiorano M. 1, Lama Mocogno 1, Maranello 1, Medolla 1, Mirandola 3, Modena 4, Polinago 1, San Felice S/P 2, San Possidonio 1, Sassuolo 1, Spilamberto 2, Vignola 4. Fuori provincia 3.

Non si contano decessi, mentre i pazienti ricoverati sono stati 3 nelle ultime 24 ore. I posti letto covid occupati sono 56.

Si aggiungono 43 nuovi guariti e i casi attivi scendono a poco più di mille. Ad oggi i guariti complessivi sono 68747

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.020.490 dosi, di cui 530.231 prime dosi e 490.089 seconde dosi.

Contagio a scuola

Dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 sono stati effettuati 1271 tamponi molecolari su studenti e personale scolastico. Di questi, 64 sono risultati positivi. Si tratta di 59 studenti e 5 operatori scolastici.

Nella settimana dal 20 al 26 settembre, le classi in cui i tamponi hanno rilevato la presenza di più di un caso sono 5. Dieci le classi sottoposte a quarantena, di cui 1 nei servizi educativi 0-3, 6 nella scuola dell’infanzia e 3 nella scuola primaria.