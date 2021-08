Covid, 129 contagi nel modenese. Due decessi, tra cui un 52enne

In provincia di Modena restano alti i casi giornalieri: oggi sono emersi 129 nuovi positivi al covid. Fra di loro 87 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 26 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 3 sono risultati positivi a test per le categorie più a rischio, per 13 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I comuni coinvolti dai casi odierni: Bomporto 7, Camposanto 5, Carpi 4, Castelfranco E. 13, Castelvetro 1, Cavezzo 1, Fanano 1, Finale Emilia 10, Fiorano M. 7, Fiumalbo 1, Formigine 3, Mirandola 5, Modena 23, Nonantola 3, Novi 2, Palagano 1, Pavullo 8, Ravarino 2, San Cesario S/P 2, San Felice S/P 1, San Possidonio 1, San Prospero 1, Sassuolo 1, Savignano S/P 5, Serramazzoni 5, Spilamberto 1, Vignola 12. Fuori provincia 3

Si registrano purtroppo 2 decessi inseriti nel bollettino regionale: si tratta di un 52enne di Savignano sul Panaro e di un 79enne di Mirandoa. Le vittime sono in totale 1.799 da inizio pandemia.

Due i pazienti ricoverati nelle ultime 24 ore, una sessantinaquelli in cura negli ospedali della provincia.

Si aggiungono 124 nuovi guariti e i casi attivi restano quindi stabili. Ad oggi i guariti complessivi sono 66016.

A ieri sono state somministrate complessivamente 913.839 dosi di vaccino, di cui 501.162 prime dosi e 412.677 seconde dosi.