Contagi, altri 153 casi a Modena. Ancora molti comuni interessati

In provincia di Modena sono emersi oggi 153 nuovi positivi: 101 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 42 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 3 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio; per 7 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

Tanti i comuni interessati: Bastiglia 1, Bomporto 5, Campogalliano 3, Carpi 8, Castelfranco E. 5, Castelnuovo R. 1, Castelvetro 2, Cavezzo 1, Concordia 1, Fanano 1, Finale Emilia 6, Fiorano M. 6, Formigine 8, Maranello 2, Medolla 3, Mirandola 3, Modena 34, Montecreto 1, Montese 7, Nonantola 5, Novi 2, Pavullo 4, San Felice S/P 4, San Prospero 3, Sassuolo 14, Savignano S/P 6, Serramazzoni 1, Soliera 3, Spilamberto 4, Vignola 4. Fuori provincia 5.

Si registrano purtroppo 4 decessi inseriti nel bollettino regionale, per un totale di 1.727 morti accertate. Si tratta di una 99enne e un 77enne di Castelfranco Emilia, un 83enne di vignola e un 745enne di Fiorano.

Quattro i ricoveri delle ultime ore. Si aggiungono poi 236 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 57.122 e i casi attivi soo circa 3.850.

A ieri sono state somministrate complessivamente 254.078 dosi di vaccino, di cui 166.847 prime dosi e 87.231 seconde dosi.