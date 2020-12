Contagi, numeri ancora contenuti a Modena: 102 casi in più

Si confermano i numeri contenuti dei nuovi contagi in provincia di Modena. Nelle ultime 24 ore sono stati individuati 102 nuovi positivi, 64 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi. Fra gli asintomatici 28 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 2 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, per 8 casi è in corso la ricerca epidemiologica.

Questi i comuni interessati: Camposanto 1, Carpi 4, Castelfranco E. 2, Castelnuovo R. 3, Castelvetro 2, Cavezzo 2, Fiorano M. 4, Formigine 2, Frassinoro 1, Guiglia 1, Lama Mocogno 1, Maranello 2, Marano 1, Mirandola 5, Modena 41, Montefiorino 1, Montese 1, Novi 1, Palagano 1, San Felice S/P 2, San Prospero 1, Sassuolo 5, Serramazzoni 2, Spilamberto 2, Vignola 5. Fuori provincia 9.

I ricoveri nelle ultime ore sono stati 11, uno dei quali di una persona costretta alle cure in Terapia Intensiva/subintensiva. Invariato il totale dei ricoverati in provincia.

Scendono invece i casi atti, che tornano a quota 6.000 in virtù dei 247 guariti registrati oggi.

I decessi salgono invece a 911. Al conteggio si aggiungono sei persone: un 85enne di Concordia, una 90enne di Castelfranco Emilia, una 84enne di Castelvetro, una 69enne di Ravarino, una 91enne di Sestola e una 83enne di Carpi.