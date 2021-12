Contagio, 756 nuovi casi e 10 ricoveri nel modenese

Se il mercoledì era stato finora il giorno di un drastico calo dei casi giornalieri, in virtù dei tamponi eseguiti in basso numero alla domenica, oggi non è così. Un piccolo ma evidente segno della nuova ondata che sta riguardando tutto il paese in concomitanza con il dilagare della variante Omicron. Oggi in provincia i nuovi casi sono 756, 348 dei quali hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 52 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 36 tramite screening sierologico; 13 attraverso i test per le categorie più a rischio e 1 tramite test pre-ricovero; per 306 casi è invece ancora in corso la ricerca epidemiologica.

Ad eccezione di Guiglia e Polinago, oggi sono coinvolti tutti i comuni modenesi: Bastiglia 3, Bomporto 5, Campogalliano 20, Camposanto 1, Carpi 81, Castelfranco E. 16, Castelnuovo R. 6, Castelvetro 6, Cavezzo 1, Concordia 1, Fanano 10, Finale Emilia 14, Fiorano M. 13, Fiumalbo 1, Formigine 63, Frassinoro 4, Lama Mocogno 3, Maranello 11, Marano 1, Medolla 2, Mirandola 13, Modena 259, Montecreto 2, Montefiorino 2, Montese 2, Nonantola 8, Novi 17, Palagano 5, Pavullo 16, Pievepelago 1, Prignano 2, Ravarino 8, Riolunato 1, San Cesario S/P 2, San Felice S/P 2, San Possidonio 3, San Prospero 2, Sassuolo 40, Savignano S/P 3, Serramazzoni 18, Sestola 3, Soliera 30, Spilamberto 5, Vignola 13, Zocca, Fuori provincia 37

Si registrano purtroppo 3 decessi inseriti nel bollettino regionale: un 78enne di Ravarino, un 77enne di Vignola e una 77enne di Modena. I ricoveri sono stati invece 10, uno dei quali direttamente in Terapia Intensiva.

Sono state somministrate complessivamente 1.320.955 dosi di vaccino, di cui 569.674 prime dosi e 535.819 seconde dosi e 215.462 dosi aggiuntive (addizionali e booster).