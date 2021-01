Contagi, 233 nuovi casi. Risale la percentuale in provincia

Riprende a salire il contagio nel modenese, dopo alcuni giorni di calo costante. Oggi si sono registrati 233 casi positivi in provincia, a fronte di un numero di tampini eseguiti (2.743) leggermente superiore ai giorni scorsi.

I sintomatici sono 163, gli asintomatici 70. Fra questi ultimi 34 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 8 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, 5 sono stati diagnosticati attraverso test sierologici, per 23 casi è in corso la ricerca epidemiologica.

Permane una diffusione uniforme sul territorio: Bastiglia 2, Bomporto 3, Campogalliano 1, Camposanto 1, Carpi 27, Castelfranco E. 28, Castelnuovo R. 3, Castelvetro 6, Cavezzo 1, Fanano 2, Finale Emilia 6, Fiorano M. 3, Fiumalbo 1, Formigine 1, Maranello 2, Marano 1, Medolla 7, Mirandola 9, Modena 64, Montecreto 1, Montese 1, Nonantola 8, Pavullo 1, Polinago 1, Ravarino 3, San Cesario S/P 5, San Felice S/P 4, San Possidonio 1, Sassuolo 2, Savignano S/P 9, Serramazzoni 2, Sestola 2, Soliera 4, Spilamberto 7, Vignola 11, Zocca 1. Fuori provincia 2.

Si registrano purtroppo altri 5 decessi inseriti nel bollettino regionale: un 86enne di Fiorano, un 81enne di Frassinoro, un 86enne di Castelfranco Emilia, una 90enne di Cavezzo e una 92enne di Modena. I decessi sono in totale 1.172 in ormai dieci mesi di pandemia.

Sono invece scesi i ricoveri, solo 6 nelle ultime ore. In totale calano a 317 i posti letto occupati da pazienti covid nelle strutture ospedaliere provinciali, 61 dei quali per persone in Terapia Intensiva/subintensiva.

Si aggiungono poi 266 nuovi guariti, per un totale di 32.436 a fronte di 38.111 contagi. I casi attivi nel modenese sono 4.411.

Nella giornata di ieri – 28 gennaio - i vaccinati complessivi sono stati 1.642. Ad oggi sono state somministrate complessivamente 27.673 dosi di vaccino, di cui 6.908 seconde dosi.