Covid, 82 nuovi casi nel modenese. Due i ricoveri ospedalieri

In provincia di Modena salgono a 82 i nuovi positivi al covid emersi nei tamponi effettuati ieri. Fra loro 65 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 7 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 3 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio; 1 è stato diagnosticato attraverso test sierologici, per 6 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

Svariati i comuni coinvolti: Campogalliano 1, Carpi 12, Castelfranco E. 1, Castelnuovo R. 2, Castelvetro 2, Fiorano M. 3, Formigine 9, Maranello 1, Mirandola 2, Modena 22, onantola 2, San Cesario S/P 1, an Prospero 1, Sassuolo 6, Savignano S/P 2, Soliera 5, Spilamberto 1, Vignola 6. Fuori provincia 3.

Oggi non si registrano decessi, ma sono due i nuovi ricoveri ospedalieri.

Si aggiungono 19 nuovi guariti, com i casi attivi che algono verso quota 700.

A ieri sono state somministrate complessivamente 769.746 dosi di vaccino, di cui 433.117 prime dosi e 336.629 seconde dosi.