Contagio, pochissimi sintomatici nel modenese. Il focus sui ricoveri

In provincia di Modena si contano oggi 147 nuovi positivi al covid. Appena 22 di loro hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 5 sono stati individuati con il test per le categorie a rischio; per 120 casi è invece ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I casi per comune di residenza Bastiglia 1, Campogalliano 2, Carpi 20, Castelfranco E. 4, Castelnuovo R. 4, Castelvetro 4, Cavezzo 3, Concordia 2, Fanano 1, Finale Emilia 3, Fiorano M. 1, Formigine 8, Frassinoro 1, Guiglia 2, Lama Mocogno 2, Maranello 2, Marano 1, Medolla 2, Mirandola 8, Modena 30, Montefiorino 2, Montese 5, Nonantola 5, Novi 1, Pavullo 2, Polinago 1, Prignano 1, Ravarino 1, San Felice S/P 2, San Possidonio 1, Sassuolo 7, Savignano S/P 1, Serramazzoni 1, Soliera 3, Spilamberto 3, Vignola 5, Zocca 2. Fuori provincia 3.

Focus sui ricovieri ospedalieri

Nelle ultime 24 ore i ricoveri sono ospedalieri sono stati6, uno dei quali in condizioni più gravi. All'ultimo dato disponbile (27 maggio) erano presenti nei due ospedali modeesi 48 pazienti con riscontro di tampone positivo di cui: 41 ricoverati in degenza ordinaria (di questi, 27 sono al Policlinico, 14 a Baggiovara), 3 in terapia semintensiva (tutti al Policlinico) e 4 in terapia intensiva (3 al Policlinico, 1 a Baggiovara).

Se confrontiamo il dato di oggi con quello di venerdì scorso, 20 maggio, notiamo che i ricoveri sono diminuiti nel complesso di 15 unità, che sono diminuite di 17 unità le degenze ordinarie e un aumento di 2 unità i ricoveri tra terapia intensiva e semintensiva. I dati confermano la necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione e di proseguire nelle attività di sorveglianza e di vaccinazione.

Un anno fa, 27 maggio 2021, i ricoverati erano 62 totali, dei quali 44 in ordinaria e 24 tra intensiva e semi intensiva.

Circa 48% dei pazienti è ricoverato per le conseguenze del Covid-19, mentre il restante 52% per altre patologie, con riscontro occasionale di tampone positivo. In Terapia intensiva e semintensiva ad oggi il 57% dei pazienti positivi è ricoverato per complicanze cliniche da malattia COVID-19.

L’età media dei pazienti ricoverati per le conseguenze del Covid-19 è 73 anni, che è sovrapponibile ai 72,75 di coloro che non hanno completato il ciclo vaccinale e sale a 77 per i vaccinati.

Il 17 % dei pazienti ricoverati per le conseguenze del Covid-19 non è vaccinato. In terapia intensiva e semintensiva – sempre limitandoci ai pazienti ricoverati per le conseguenze Covid-19 – il 50% non è vaccinato.