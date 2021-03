Contagio stabile nel modenese, oggi 312 casi in più. Undici i ricoveri

Numeri constanti in provincia di Modena: oggi sono emersi 312 nuovi positivi, a fronte di 2.496 tamponi eseguiti. Nel dettaglio 225 persone hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 77 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 5 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio; 1 è stato diagnosticato attraverso test sierologico; per 4 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

Sempre pochi i comuni esenti da contagi: Bastiglia 1, Bomporto 2, Campogalliano 4, Camposanto 1, Carpi 20, Castelfranco E. 8, Castelnuovo R. 10, Castelvetro 4, Cavezzo 3, Concordia 1, Fanano 1, Finale Emilia 6, Fiorano M. 10, Formigine 7, Frassinoro 1, Guiglia 2, Lama Mocogno 1, Maranello 9, Marano 1, Medolla 4, Mirandola 6, Modena 92, Montefiorino 2, Montese 2, Nonantola 3, Novi 1, Pavullo 11, Pievepelago 5, San Cesario S/P 2, San Felice S/P 5, San Possidonio 4, San Prospero 1, Sassuolo 37, Savignano S/P 4, Sestola 3, Soliera 4, Spilamberto 6, Vignola 16, Zocca 3. Fuori provincia 9.

Sono 5 i decessi inseriti nel bollettino odierno: una 68enne di Castelfranco Emilia, una 96enne di Finale Emilia, una 84enne di Vignola, un 70enne di Maranello e un 72enne di Modena. Le vittime salgono a 1.568.

I ricoveri sono stati 11 nelle ultime 24 ore, in calo. Nel complesso stabile il totale dei posti letto occupati in provincia di Modena: 575 di cui 97 in Terapia intensiva o subintensiva.

Guariti in provincia di Modena

Si aggiungono 187 nuovi guariti, in calo rispetto ai giorni scorsi, ma in linea con il trend domenicale, quando viene data priorità ai "primi" tamponi per testare nuovi casi sospetti. Ad oggi i guariti complessivi sono 48.109, mentre i casi attivi risalgono a 7.413.

A ieri sono state somministrate complessivamente 135.784 dosi di vaccino, di cui 88.555 prime dosi e 47.229 seconde dosi.