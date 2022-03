Contagio, di nuovo in crescita i casi modenesi. In quarantena 25 classi

In provincia di Modena si contano oggi 624 nuovi positivi al covid, in rialzo rispetto agli ultimi giorni. I sintomatici sono 41; 4 sono stati individuati attraverso l'attività di contact tracing; 1 con i test per categoria; per 578 è ancora in corso l'indagine epidemiologica.

I comuni di residenza dei nuovi contagiati: Bastiglia 8, Bomporto 9, Campogalliano 15, Camposanto 1, Carpi 84, Castelfranco E. 16, Castelnuovo R. 15, Castelvetro 9, Cavezzo 8, Concordia 13, Finale Emilia 11, Fiorano M. 19, Formigine 26, Guiglia 3, Lama Mocogno 2, Maranello 19, Marano 1, Medolla 11, Mirandola 12, Modena 165, Montecreto 4, Montefiorino 1, Nonantola 14, Novi 18, Palagano 1, Pavullo 12, Pievepelago 1, Polinago 1, Prignano 1, Ravarino 6, Riolunato 1, San Cesario S/P 5, San Felice S/P 3, San Prospero 8, Sassuolo 34, Savignano S/P 4, Serramazzoni 1, Soliera 9, Spilamberto 6, Vignola 14, Zocca 1. Fuori provincia 32.

Si registra purtroppo un decesso inserito nel bollettino regionale, quello di un uomo di 94 anni residente a Carpi.

I ricoveri ospedalieri sono stati 11 nelle ultime ore. A ieri risultavano ricoverate 118 persone negli ospedali della provincia.

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.642.533 dosi di vaccino, di cui 597.508 prime dosi, 566.906 seconde dosi e 476.709 dosi aggiuntive (addizionali e booster).

Contagio a scuola

Dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 sono stati effettuati 29.797 tamponi molecolari su studenti e personale scolastico. Di questi, 4.943 sono risultati positivi. Si tratta di 4.573 studenti e 370 operatori scolastici.

Dal 21 al 28 marzo, le classi in cui i tamponi hanno rilevato la presenza di più di un caso sono 90. Sono 25 le classi in quarantena, di cui 1 nelle scuole dell’infanzia 3-6 anni; 4 nella scuola primaria; 4 nella scuola secondaria di primo grado; 16 nella scuola secondaria di secondo grado. Le persone attualmente in quarantena sono 110, tutte studenti (pari allo 0,09% della popolazione modenese in età scolare).