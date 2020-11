Contagi: In provincia sono oltre 400 i nuovi positivi, 293 gli asintomatici

In provincia di Modena sono 404 nuovi positivi, 111 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi, 41 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 8 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, 3 sono stati diagnosticati attraverso test sierologici, per 241 casi è in corso la ricerca epidemiologica.

Di questi 404 nuovi positivi i sintomatici sono 111, gli asintomatici 293.

Questi i nuovi casi per ciascun comune: Bastiglia 1, Campogalliano 6, Carpi 51, Castelfranco E. 5, Castelnuovo R. 18, Castelvetro 8, Cavezzo 1, Concordia 3, Finale Emilia 18, Fiorano M. 18, Formigine 11, Guiglia 1, Maranello 3, Marano 4, Mirandola 14, Modena 114, Montese 4, Nonantola 4, Novi 4, Pavullo 4, Prignano 2, Ravarino 1, Riolunato 1, San Felice S/P 7, San Possidonio 2, San Prospero 2, Sassuolo 22, Savignano S/P 8, Soliera 9, Spilamberto 7, Vignola 31, Zocca 2. Fuori provincia 18.

Si registrano purtroppo 10 decessi inseriti nel bollettino regionale, alcuni avvenuti nei giorni scorsi. Si tratta di quattro donne di 87, 92, 99 e 69 anni e un unomo di 91 anni di Modena, di una 92 enne di Pavullo, di una 79enne di Campogalliano, una signora di 96 anni di Cavezzo, un 82enne di Castelfranco Emilia e un 77enne di Montese.

Sono invece 436 i nuovi guariti e a oggi i guariti complessivi sono 12.589