Contagio in provincia, oggi 155 casi nel modenese

In provincia di Modena si conferma il trend delle ultime giornate con 155 nuovi positivi al covid. Fra questi 61 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 51 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 1 attraverso i test per le categorie più a rischio; 14 attraverso screening sierologici e 2 attraverso test pre-ricovero; per 26 casi è invece ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I comuni interessati oggi: Campogalliano 1, Carpi 18, Castelfranco E. 12, Castelnuovo R. 1, Castelvetro 9, Cavezzo 1, Concordia 1, Fanano 2, Fiorano M. 5, Fiumalbo 2, Formigine 10, Maranello 8, Marano 3, Mirandola 2, Modena 29, Nonantola 9, Novi 1, Pavullo 1, Prignano 1, Ravarino 1, San Cesario S/P 4, San Possidonio 1, San Prospero 2, Sassuolo 5, Serramazzoni 5, Sestola 1, Soliera 4, Spilamberto 6, Vignola 3, Zocca 1, Fuori provincia 6

NOn si registrano decessi, mentre si è avuto un solo ricovero ospedaliero nelle ultime 24 ore.

Si aggiungono 21 nuovi guariti- Ad oggi i guariti complessivi sono 71.723 a fronte di 75.494 contagi.

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.162.799 dosi di vaccino, di cui 555.328 prime dosi, 527.382 seconde dosi e 80.089 dosi aggiuntive (addizionali e booster).