Contagi, altri 283 casi in provincia di Modena. Tre donne decedute

In provincia di Modena aumenta ancora il numero di nuovi contagi giornalieri, che oggi sale di 283 positivi. Fra di loro la metà (143) ha eseguito il tampone per presenza di sintomi, mentre 140 sono asintomatici.

Fra i nuovi contagiati sono stati 23 quelli ricoverati in ospedale: un numero elevato e analogo a quello di ieri. Uno solo è in Terapia Intensiva. le persone ricoverate negli ospedali modenesi sono 178, di cui 31 in Terapia Intensiva.

La distribuzione dei casi sul territorio resta molto diffusa, ad eccezione dell'Appennino, che come in primavera risulta meno intaccato dal contagio. Questi i comuni di residenza: Bastiglia 1, Bomporto 7, Campogalliano 4, Camposanto 3, Carpi 20, Castelfranco E. 9, Castelnuovo R. 2, Castelvetro 3, Cavezzo 6, Concordia 4, Fanano 3, Finale Emilia 3, Fiorano M. 4, Formigine 13, Guiglia 1, Maranello 3, Medolla 2, Mirandola 7, Modena 118, Montefiorino 1, Nonantola 4, Novi 1, Pavullo 5, Ravarino 1, San Cesario S/P 8, San Felice S/P 5, San Possidonio 1, San Prospero 5, Sassuolo 9, Savignano S/P 1, Serramazzoni 3, Soliera 4, Spilamberto 1, Vignola 2. Fuori provincia 19.

Fra i nuovi casi 47 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 6 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, per 87 casi è in corso la ricerca epidemiologica.

Salgono poi a 512 i decessi di persone covid-positive. Nelle ultime ore sono venute a mancare tre donne: una 80enne di Modena, una 81enne di Spilamberto e una 64nne di Castelfranco Emilia. La positività di quest'ultima è stata accertata oggi.

Oggi crescono in modo più significativo le guarigioni, che sono 76. Alla data di oggi sono 4569 le persone guarite, circa 2.300 i casi attivi.