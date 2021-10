Contagio, 46 casi nel modenese. Due i ricoveri ospedalieri

In provincia di Modena si contano oggi 46 nuovi positivi al covid. Meno della metà (20) hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 10 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, per 16 è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

Ancora ampia la distribuzione geografica: Bomporto 1, Carpi 3, Castelfranco E. 13, Castelvetro 1, Concordia 1, Fanano 1, Formigine 1, Maranello 1, Mirandola 5, Modena 5, Ravarino 2, San Cesario S/P 1, San Felice S/P 2, San Prospero 1, Sassuolo 2, Savignano S/P 1, Serramazzoni 1, Soliera 1, Vignola 1, Zocca 1, Fuori provincia 1.

Due i ricoveri ospedalieri. Una trentina i ricoverati totali.

Si aggiungono 20 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 70.264

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.082.216 dosi di vaccino, di cui 549.348 prime dosi, 517.555 seconde dosi e 15.313 dosi aggiuntive (addizionali e booster).