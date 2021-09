Covid, oggi appena 7 casi in provincia. Deceduta una 58enne di Carpi

In provincia di Modena è di appena 7 nuovi positivi il bilancio odierno del contagio. Un numero esiguo, dato da 5 persone hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi e una individuata tramite test per le categorie più a rischio; per 1 caso è ancora in corso l'indagine epidemiologica.

Questi i comuni coinvolti: Carpi 1, Concordia 1, Modena 2, Sassuolo 1. Fuori Provincia 1.

Purtroppo si registra un decesso, quello di una donna di 58 anni residente a Carpi. I ricoveri ospedalieri sono stati invece 3 nelle ultime 24 ore.

Si aggiungono 111 nuovi guariti, con i casi attivi che sono ad oggi circa 900.

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.024.098 dosi di vaccino, di cui 531.338 prime dosi, 492.559 seconde dosi e 201 terze dosi