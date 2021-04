Contagi. Oggi 274 nuovi casi nel modenese. Sono 10 i decessi

In provincia di Modena nella giornata di oggi si registrano 274 nuovi positivi, di questi 264 si trovano in isolamento domiciliare, 1 ricoverati in Terapia intensiva o subintensiva e 9 ricoverati in altri reparti.

169 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 82 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 7 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio; per 16 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica. I sintomatici sono 169, gli asintomatici 105.

Ecco come sono distribuiti i casi di positività sul territorio: Bomporto 3, Campogalliano 6, Camposanto 1, Carpi 36, Castelfranco E. 14, Castelnuovo R. 8, Castelvetro 6, Cavezzo 1, Fanano 3, Finale Emilia 6, Fiorano M. 6, Formigine 8, Frassinoro 1, Guiglia 3, Maranello 8, Medolla 3, Mirandola 4, Modena 59, Montecreto 1,Montese 1, Nonantola 8, Novi 2,Pavullo 13, Prignano 3, San Cesario S/P 5, San Felice S/P 4, San Possidonio 1, San Prospero 1, Sassuolo 25, Savignano S/P 4, Sestola 1, Soliera 9 ,Spilamberto 3, Vignola 11, Zocca 2, e fuori provincia 4.

Si registrano purtroppo 10 decessi inseriti nel bollettino regionale: Si tratta di due umini di 81 anni entrambi di Modena. di una 98 enne e un 97enne entrambi di Zocca, di una signora 81enne di Cavezzo, una signore 87 enne e un signore 75enne entrambi di Sassuolo, una 80 enne di Vignola, una signore Pavullese di 93 anni e un signore di San Cesario di 83 anni.

Si aggiungono 615 nuovi guariti e ad oggi i guariti complessivi sono 50588. A ieri sono state somministrate complessivamente 157.339 dosi di vaccino, di cui 105.009 prime dosi e 52.330 seconde dosi.