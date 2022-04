Contagi stabili, oggi quattro decessi nel modenese

Sono 626 i nuovi positivi refertati e inseriti nel bollettino odierno. Un numero in leggero calo rispetto alle ultime giornate, quando il conto era rimasto stabilmente appena sotto gli 800 casi. Oggi i sintomatici sono 142; 8 sono stati individuati attraverso l'attività di contact tracing; 1 attraverso i test per categoria; per 475 è ancora in corso l'indagine epidemiologica.

I comuni di residenza dei casi odierni: Bastiglia 4, Bomporto 8, Campogalliano 7, Camposanto 2, Carpi 60, Castelfranco E. 16, Castelnuovo R. 16, Castelvetro 8, Cavezzo 15, Concordia 7, Fanano 2, Finale Emilia 9, Fiorano M. 13, Fiumalbo 2, Formigine 34, Frassinoro 1, Guiglia 3, Lama Mocogno 1, Maranello 16, Marano 5, Medolla 14, Mirandola 43, Modena 146, Montese 1, Nonantola 27, Novi 3, Palagano 4, Pavullo 15, Polinago 1, Prignano 2, Ravarino 3, San Cesario S/P 6, San Felice S/P 5, San Possidonio 4, San Prospero 4, Sassuolo 31, Savignano S/P 10, Serramazzoni 8, Sestola 1, Soliera 17, Spilamberto 12, Vignola 23, Zocca 1. Fuori provincia 16.

Si registrano purtroppo 4 decessi inseriti nel bollettino regionale, dopo i tre già notificati ieri. Si tratta d un 88enne di Bomporto, un 87enne e un 74enne di Sassuolo e di una 87enne di Modena.

I ricoveri scendono rispetto al picco di ieri nelle ultime 24 ore sono state 15 le persone ospedalizzate. Il totale dei ricoverati viaggia intorno a quota 130.

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.644.996 dosi di vaccino, di cui 597.718 prime dosi, 567.332 seconde dosi e 478.056 terze dosi.